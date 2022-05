STORY: In Australien hat die Labor-Partei die Parlamentswahl gewonnen und löst damit die konservative Regierung nach knapp zehn Jahren an der Macht ab. Noch vor der Auszählung aller Stimmen räumte Ministerpräsident Scott Morrison am Samstagabend die Niederlage ein und gratulierte Oppositionschef Anthony Albanese zum Sieg. Albanese kündigte an, er wolle das Land einen und die heftigen Auseinandersetzungen um die Klimapolitik beenden. Er versprach die Anerkennung der indigenen Ureinwohner in der Verfassung und will eine parlamentarische Vertretung für sie schaffen. Zudem wolle er eine Antikorruptionskommission ins Leben rufen. Der designierte Regierungschef erklärte, er wolle so schnell wie möglich vereidigt werden, um am Dienstag an einem internationalen Treffen in Tokio teilnehmen zu können.

Mehr