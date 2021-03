Aus der Traum vom Champions-League-Titel. RB Leipzig hat das Achtelfinal-Rückspiel gegen Liverpool in Budapest mit 0:2 verloren. Aus dem Hinspiel hatte das Team von Jürgen Klopp bereits einen 2.0 Vorsprung. Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann räumte ein, am Ende sei sein Team verdient ausgeschieden. "Wir haben nicht wirklich viele emotionale Momente gefunden, haben ein bisschen zu träge den Spielaufbau gehabt, viel Ballbesitz in der eigenen Kette gehabt, aber wenig ins Mittelfeld gekommen. So haben wir die Emotionalität, die uns die letzten Spiele extrem ausgezeichnet hat, in der Liga und im Pokal, nicht auf den Platz gebracht, um diese große Torgefahr auszustrahlen. Liverpool hatte drei, vier sehr große Chancen in der ersten Halbzeit, die sie alle vergeben haben." In der zweiten Halbzeit seien ihre eigenen Chancen dann verpufft, sagte Nagelsmann. "Dann haben wir das erste Tor gekriegt. Aus einer eigentlich so sinnbildlich für heute, wo wir zwar raus verteidigen, aber nicht so richtig aktiv sind, sondern ein bisschen Sicherheitsabstand lassen. Und dann sieht man einfach die individuelle Qualität." Auf das Tor von Mohamed Salah in der 70. Minute folgte nur Minuten später der zweite Treffer durch Sadio Mane. Klopp zeigte sich trotz einiger Patzer zufrieden. "Wir haben in der ersten Halbzeit ein paar große Chancen vergeben. Aber dann haben wir in der zweiten Halbzeit den Sack zugemacht. Sehr gut. Ich bin wegen heute Abend sehr glücklich." Der Einzug ins Champions-League-Viertelfinale dürfte Balsam auf Liverpools Seele sein. In der englischen Premier League hatten die Reds zuletzt sechs Heimniederlagen in Folge kassiert.

