Zufriedenheit bei Traton-Chef Andreas Renschler am Freitag in Frankfurt. Die LKW-Tochter von Volkswagen hat es im zweiten Anlauf an die Börse geschafft. 57,5 Millionen Aktien wurden zu 27 Euro platziert. Damit blieb die Dachgesellschaft der Lkw- und Bushersteller MAN und Scania allerdings unter den Erwartungen. VW nimmt mit dem Börsengang seiner Tochter 1,55 Milliarden Euro ein. Eigentlich hatte Volkswagen die Lkw-Sparte schon vor Ostern an die Börse bringen wollen. Das Vorhaben wurde aber mit Verweis auf das schwache Marktumfeld im März überraschend auf Eis gelegt. Renschler zeigte sich am Freitag zufrieden, das es jetzt geklappt hat. "Wir haben drei starke Marken. Wir sind seit dreieinhalb Jahren unterwegs, haben viel erreicht. Und dieser Meilenstein, jetzt hier zu stehen und gelistet zu sein, finden wir durchweg sehr positiv." Die Anleger waren da zunächst nicht so optimistisch. Die Traton-Aktien bröckelten im Verlauf des Handels immer stärker ab und lagen am Freitagmitte mehr als zwei Prozent unter ihrem Ausgabepreis von 27 Euro. Volkswagen hält sich offen, später weitere Traton-Aktien auf den Markt zu werfen. Mittelfristig gilt der Nutzfahrzeug-Konzern als ein Kandidat für den Nebenwerteindex MDax. Die Erlöse aus dem Börsengang fließen allein an Volkswagen. Das Geld soll in den Ausbau des Geschäfts mit Elektroautos fließen.