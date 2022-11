STORY: Protest-Aktion in Südkorea. Mitglieder einer Lkw-Fahrer-Gewerkschaft haben am Dienstag landesweit mehrere Kundgebungen abgehalten, so wie hier an dem Verkehrsknotenpunkt Uiwang. Gemeinsam schworen sie sich auf die Fortsetzung des seit Tagen anhaltenden Arbeitskampfes ein, wie ein Leiter der örtlichen Gewerkschaft bestätigt: "Die Gewerkschaftsführer rasieren unsere Köpfe zusammen mit den Mitgliedern von 16 Gewerkschafts-Abteilungen im ganzen Land, um so unseren Kampfeswillen zu erhöhen und mit unserem Streik Erfolge zu verbuchen, da die Regierung aktuell sogar die Rückkehr zur Arbeit angeordnet hat." Gefordert wird ein Mindestlohnsystem. Allerdings ist die Regierung nicht bereit, bereits existierende Regelungen über die kommenden drei Jahre hinaus auszudehnen. Die Verhandlungen sollen am Mittwoch wieder aufgenommen werden.

