HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Die Corona-App - ich hoffe, dass sich all die Erwartungen erfüllen. Ich glaube, dass - ich selber habe es auch schon runtergeladen, ich habe es dem Kabinett empfohlen - dass heute jeder sich diese Corona-App herunterlädt, habe auch noch keine Warnung hier im Raum bekommen. Es ist eine sehr gute Sache. Es gibt eine gute Chance, das glaube ich auch sehr gut gemacht worden. Ein bisschen spät, aber trotzdem auf einem sehr guten Weg. Und ich hoffe, dass es wirkt. Aber eines darf man nicht glauben: Man kann mit der App nicht Corona wegbringen." O-Ton Rolf Mützenich (SPD), Fraktionsvorsitzender: "Ich glaube, es ist ein weiterer Mosaikstein, um die Herausforderungen durch Covid-19, die Ansteckungsgefahr, aber auch den Infektionsverlauf und auch insbesondere Infektionsherde einigermaßen einzuschränken." O-Ton Ralph Brinkhaus (CDU), Fraktionsvorsitzender: "Also, ich habe die Corona-App natürlich heute morgen entsprechend schon geladen. Rückmeldung kriegt man - glaube ich - erst nach einer gewissen Zeit. Also das heißt, die ackert noch die App. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin davon ziemlich fasziniert, was also auch entsprechend möglich ist. Und ich hatte heute mal im Fraktionsvorstand rumgefragt, wer hat das schon geladen? Und es waren eigentlich ganz, ganz viele, die das schon geladen hatten. Also, wir werden das sehr, sehr offensiv mitvertreten. Ich finde es notwendig, ich finde es auch technologisch spannend. Und ich bin auch gespannt, was wir lernen werden aus der ganzen Sache." O-Ton Anton Hofreiter (Grüne), Fraktionsvorsitzender: "Es wäre besser, wenn die Bundesregierung und die Regierungsfraktionen einsehen würden, dass es zur Absicherung der Corona-App ein Gesetz gibt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat darauf hingewiesen, dass die Freiwilligkeit am Ende eine theoretische sein kann, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber plötzlich auf sie bestehen." O-Ton Amira Mohamed Ali (Die Linke), Fraktionsvorsitzende: "Wir als Linke haben von Anfang an gesagt, wir brauchen für die App unbedingt eine gesetzliche Grundlage. Diese App muss der parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Das ist aber nicht erfolgt. Und die Gefahr, die dadurch besteht, ist, dass die versprochene Freiwilligkeit, die diese App und die Nutzung dieser App haben soll, das die eben nicht eingehalten wird. Es ist nicht sichergestellt, dass nicht doch Arbeitgeber sagen, sie stellen die Bedingung, dass die App heruntergeladen wird. Es ist nicht sichergestellt, dass irgendwann vielleicht Restaurants sagen, der Zutritt wird nur gewährt, wenn man diese App heruntergeladen hat. Das ist alles nicht sichergestellt." O-Ton Christian Lindner (FDP), Fraktionsvorsitzender: "Ja, wir werben auch dafür, diese App einzusetzen. Die App kam spät. Die App scheint mir auch sehr teuer zu sein für die geringe technische Komplizität. Das wird man noch einmal hinterfragen müssen, wie da das Management gewesen ist. Und es gibt auch Bedenken, die diskutiert werden, hinsichtlich Datenschutz und anderen mehr. Trotzdem: Im Zweifel ist es besser, die App zu nutzen als sich Bedenken hinzugeben. Wir halten das jedenfalls für richtig und verantwortbar."