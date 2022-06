STORY: Das 9-Euro-Ticket ist da! Drei Monate lang, bis Ende August, soll es der Bevölkerung deutschlandweit DEN Anreiz zur Nutzung von Bus und Bahn im Nah- und Regionalverkehr bieten - als Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung, angesichts gestiegener Energiepreise. Viel war in den Wochen zuvor diskutiert worden. Diese Fahrgäste am Berliner Hauptbahnhof und im Regionalzug in Richtung Bad Belzig verteilten am Mittwoch Lob - aber auch Tadel. Die Frage: Was halten Sie vom Ticket? "Nicht all zu viel. Weil der Straßenverkehr in Berlin genauso bleibt wie er war. Es werden nicht weniger Autos durch das 9-Euro-Ticket. Für Touristen, die herkommen, ist das wunderbar. Aber für die Bürger der Stadt, die in den Außenbezirken wohnen, ist es absolut sinnlos, weil sie mit dem Auto fahren müssen." "Ich fahr ja jeden Tag mit dem öffentlichen zur Uni hin und zurück und auch privat ganz viel. Ich habe ja kein Auto in der Stadt, weil ich es nicht brauche. Wie vorher, nur, dass ich jetzt weniger Geld zahle." "Na, ich find es gut. Weil ich mir sagen, ich fahre jetzt jede Woche irgendwo hin. Und schaue mir irgendwelche Dinge, die ich gern möchte." "Die Bahn hat ja gesagt, dass sie nicht mehr Züge einsetzen können, jedenfalls nicht so, wie es eventuell gebraucht werden würde. Und dafür hab ich dann im Sommer etwas Angst, dass man irgendwohin fahren will und es nicht geht, weil die Züge dann so voll sind." Im Vorfeld hatten Fahrgastverbände vor überfüllten Zügen gewarnt. Die Insel Sylt etwa sehe einem Anstrum von Kurzurlaubern entgegen, die Verbindungen könnten überlastet werden, so die Befürchtungen. Für den Anfang aber zeigte sich am Mittwoch zumindest Bahn-Sprecher Achim Stauß zufrieden. Der Betriebsstart sei ruhig verlaufen: "Es wird sehr interessant sein zu beobachten, wie die Reisenden reagieren. Es wird sicherlich in einigen Verbindungen auch voller werden, zum Beispiel auf touristisch interessanten Strecken, bei schönem Wetter. Da ist es dann vielleicht auch ein guter Tipp, das Fahrrad erst am Zielort zu leihen. Wir tun aber alles dafür, die Reisenden gut und sicher ans Ziel zu bringen." Über den Sommer sollen die Fahrgastbetreuung und die Sicherheitskräfte verstärkt werden. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben bisher 2,7 Millionen Tickets verkauft. Dies sei aber nur ein Teil der Gesamtmenge. Das Ticket, so der Bahnsprecher, treffe den Nerv der Zeit.

