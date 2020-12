Kontakte vermeiden - das ist das angestrebte Ziel. Daher gilt seit Mittwoch deutschlandweit der sogenannte „Harte Lockdown". Geschäfte, die nicht Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen, müssen weitestgehend geschlossen bleiben. Und so sieht das dann unter anderem auf der Berliner Einkaufsmeile rund um das berühmte Kaufhaus des Westens aus - besser bekannt als KaDeWe. Nur vereinzelt sind Passanten anzutreffen. Hier ihre Meinungen zur aktuellen Lage: O-TON GÜNTER SABROWSKI "Ich glaube nicht mehr, dass es am 10. Januar zu Ende ist, sondern erst Ende Januar. Das ist so. Das müssen sie auch machen. Sonst haben wir vielleicht noch eine dritte Welle. Aber ein Glück, sie fangen ja jetzt an, glaube ich, am Ende des Jahres mit dem Spritzen, und nehme ich an, geht langsam weiter zur Besserung." O-TON PASSANTIN OHNE NAMENSNENNUNG "Ja, natürlich. Es ist alles viel ruhiger. Ich finde, man hätte vielleicht den Lockdown im November machen sollen, wo der Monat ja doch ein bisschen nichts los ist und ein relativ toter Monat ist. Statt im Dezember, wo viele Firmen auch Weihnachtsfeiern haben oder Treffen haben oder die Geschäfte auch ein bisschen was und die Restaurants verdienen. Dann wäre die Zahl runtergegangen Ende November, wie wir es im Frühjahr hatten. Aber es ist, wie es ist, und wir sollten alle nur gesund bleiben." O-TON LISETT KOBEL "Ich finde es nicht schlimm. Also, ich finde es ganz angenehm, dass es mal ein bisschen ruhiger ist und ich finde, es hätte vorher kommen können, damit die Zahlen jetzt halt nicht so hochgehen." Andere Orte, ähnliche Bilder. Auch in Köln kontrollieren Polizei und Ordnungsamt in der Innenstadt die Einhaltung der Maßnahmen. Angesichts bundesweit steigender Infektionszahlen hatten sich Bund und Länder am Sonntag darauf geeinigt, dass ab dem 16. Dezember größtenteils alle Läden bis auf Lebensmittelgeschäfte oder Drogerien geschlossen bleiben müssen. Und das gilt natürlich auch für München, wo das Geschäftsleben weitgehend heruntergefahren worden ist. Und laut dem Bund-Länder-Beschluss soll diese Regelung zunächst bis zum 10. Januar gelten. Damit beginnt die besinnliche Zeit in diesem Jahr also deutlich früher. Die Maßnahmen sind jedoch auch verständlich vor dem Hintergrund zuletzt dramatisch gestiegener Infektions- und Todeszahlen. Das Robert-Koch-Institut verzeichnete am Mittwoch rund 28.000 bestätigte neue Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Und bei den Personen, die an oder mit dem Virus zuletzt verstorben sind, ist die Zahl sprunghaft auf 952 Menschen gestiegen.

