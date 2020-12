In Deutschland breitet sich das Coronavirus trotz des von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmenpakets weiter aus. Die Zahl der neu positiv Getesteten erreichte mit 23.600 einen neuen Höchststand. Auch die Zahl der Menschen, die innerhalb von einem Tag an oder mit Covid-19 starben, ist mit 440 so hoch wie noch nie. In einigen Regionen kommen Krankenhäuser bereits an die Belastungsgrenze. Wegen der anstehenden Weihnachtsfeiertage ist es sehr wahrscheinlich, dass die Zahlen noch mal deutlich schneller steigen. Viele Politiker, Gesundheitsexperten und Wirtschaftsforscher fordern deshalb, wieder ähnlich strenge Regeln wie im Frühjahr einzuführen. Das würde bedeuten, dass die meisten Betriebe, Geschäfte, Schulen und Kindergärten schließen müssten. Auch immer mehr Bürger plädieren für einen härteren Kurs in der Corona-Krise: Laut ZDF-Politbarometer befürworten 73 Prozent sogar eine Stilllegung des öffentlichen Lebens ähnlich wie im Frühjahr. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag bei fast 150. Gesundheitsexperten raten, den Wert wieder unter die Schwelle von 50 zu drücken. Nur dann können die Behörden die Kontakte von Infizierten wirklich nachverfolgen. Damit Zahl der Neuinfektionen wieder sinkt, müssten alle Bürger ihre Kontakte um 60 Prozent reduzieren, sagen Experten. Tatsächlich hätten die Menschen ihre Kontakte aber nur um etwa 40 Prozent reduziert.

