Peter Kees ist Pianist und Konzeptkünstler. Und er macht aus seinen Unmut über die aktuell geltenden Corona-Beschränkungen keinen Hehl. Er widersetzt sich dem Veranstaltungsverbot, indem er Konzerte gibt. Das Besondere ist jedoch: Es sind Konzert für nur einen Gast. Und der sitzt auch noch etwa 10 Meter entfernt und in einem anderen Raum. Das Pop-Up-Kulturangebot ist zudem mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Peter Kees am Montagabend vor der Premiere im oberbayerischen Ebersberg. "Ich mache das ja wirklich aus Protest, weil es geht mir darum, wie man mit der Kunst oder mit der Kultur und den Künsten umgeht, also dass die Künste so unter Unterhaltung subsumiert werden, zwischen Bordellen und Saunalandschaften, das finde ich eine absolute Missachtung, und das funktioniert auch überhaupt nicht so." Es ist also eine kreative Art der Rebellion. Allerdings hatte der Künstler bereits vor der Corona-Pandemie Gedanken zu einer derartigen Performance-Aktion. Denn immerhin habe sich ja auch der bayerische König Ludwig II., der sogenannte Märchenkönig, Opern von Richard Wagner aufführen lassen - nur für sich ganz alleine. In diesem Sinne kann sich also auch der Gast dann wie ein König fühlen. Die Performance läuft noch bis zum 29. November.

