STORY: Training der deutschen Fußballnationalmannschaft am Freitag in Katar: Für Kapitän Manuel Neuer und seine Mitspieler geht es nach der Auftaktniederlage am Mittwoch gegen Japan schon fast um alles bei diesem Turnier. Die Stimmung war dennoch offenbar locker. Trotz der 1:2-Niederlage gegen Japan schaue man weiter nach vorne, sagte Bundestrainer Hansi Flick vor Journalisten. Am Sonntag steht als zweiter Gruppengegner Spanien an. Bei einer Niederlage wäre die WM in Katar für die Deutschen wohl schon vorbei. Derzeit stehen sie auf Platz 3 in der Gruppe E. Bei der WM 2018 in Russland war Deutschland ebenfalls bereits in der Vorrunde aus dem Turnier ausgeschieden.

