Hartwig Löger heißt der Politiker von der konservativen ÖVP, der nun übergangsweise Österreich regiert. Am Dienstag hat der Präsident von Österreich, Alexander Van der Bellen, in Wien die Regierung von Ex-Kanzler Sebastian Kurz offiziell entlassen. Kurz war am Montag im Parlament durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Der Präsident sagte mit Blick auf den bisherigen Finanzminister und Vizekanzler Löger: O-Ton: "Gleichzeitig betraue ich bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung Herr Löger gemäß Artikel 71 des Bundesverfassungsgesetzes mit der Fortführung der Verwaltung des Bundeskanzleramtes und gleichzeitig mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung." Der frischgebackene Übergangs-Bundeskanzler Hartwig Löger sagte, er reise mit Zuversicht zum EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs nach Brüssel. Der kürzlich gestürzte Kurz war bei der Zeremonie in der Hofburg nicht anwesend. Er scheint sich bereits im Wahlkampf zu befinden für die vorgezogene Neuwahl des Parlamentes, die nun im September stattfinden soll - also in rund einem Vierteljahr.