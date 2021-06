HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Joachim Löw, Bundestrainer: "Ja, ich denke, dass alle Spiele, die bei einem Turnier stattgefunden haben, Deutschland gegen England, von denen spricht man häufig noch Jahre danach. Das ist natürlich ein Spiel, was alle elektrisiert und was alle natürlich auch fesselt. Es ist jetzt für beide Mannschaften ein Alles- oder-Nichts-Spiel. Das heißt, es gibt nur einen Gewinner und dann einen Verlierer, der eben nach Hause muss. Von daher ist die Brisanz natürlich gegeben. Ich kann nur sagen, das, was ich spüre, dass wir bis in die Haarspitzen motiviert sind, unsere Spieler, dass wir uns natürlich auch eingehend mit England befasst haben nach dem Ungarn-Spiel und dass wir uns alle in allererster Linie mal freuen auf so ein großartiges Spiel und auf einen so tollen Abend. Und jetzt ist natürlich ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Und von daher kann ja nur die Devise lauten, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Wir brauchen jetzt nicht glauben, dass wir viele spektakuläre Szenen und Angriffe da inszenieren und am Ende mit leeren Händen dastehen. Man will so ein Spiel gewinnen. So ein Spiel kann man aber auch nur gewinnen, wenn man natürlich auch eine gute Leistung bringt. Weil dafür sind beide Mannschaften natürlich auch auf einem sehr, sehr guten Niveau. Also wir müssen schon auch natürlich alles in die Waagschale werfen. Man muss natürlich in Situationen ruhig bleiben, cool bleiben. Man darf sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, unabhängig davon, was passiert. Und es ist natürlich in solchen Spielen so, dass neben einer guten Mannschaftsleistung individuelle Dinge solche Spiele entscheiden. Mach ich aus einer Chance ein Tor, gehe ich in Führung, bin ich hinten in der Abwehr wachsam oder mache ich vielleicht irgendwie einen Fehler, der normalerweise nicht passieren soll? Darüber werden solche Spiele entschieden."

