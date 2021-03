HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET. O-TÖNE VON: Joachim Löw, Fußball-Bundestrainer: "15 Jahre als Bundestrainer sind natürlich eine lange Zeit, im schnelllebigen Fußballgeschäft, heutzutage natürlich geradezu eine Ewigkeit. Ich persönlich bin sehr, sehr dankbar, natürlich auch für diese Zeit. Ich bin sehr, sehr dankbar gegenüber meinem Arbeitgeber, dem DFB, dass ich in all diesen Jahren seit 2006 natürlich auch immer das Vertrauen und die Rückendeckung hatte, die ich natürlich auch in meiner Position gebraucht habe. Ich bin natürlich dankbar, den Menschen, die in dieser langen Zeit um mich herum waren, mit denen ich diesen Weg, diesen langen Weg eben auch gehen konnte - Oliver Bierhoff, Andi Köpcke, Hansi Flick, Urs Siegenthaler, jetzt natürlich auch Markus Sorg oder Thomas Schneider, dem Team hinter dem Team - das waren für mich so bleibende und wichtige Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil wir waren in vielen Situationen, in denen es auch manchmal schwierig war, immer füreinander da. Und das ist das, was am Ende eben auch vielleicht bleibt und was zählt" "Und ich bin natürlich auch stolz darauf, auf die gemeinsamen Erfolge, die wir erzielt haben. Ich bin zum einen auch dankbar für manche Niederlagen und manche Enttäuschungen, weil wir daraus auch wieder Kraft geschöpft haben." "Im letzten Jahr schon, und das völlig unabhängig jetzt von dem Spanien-Spiel, schon auch davor, gerade auch so ein bisschen in der Zeit der Pandemie, da hat man ja schon auch mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Nachdenken. Wo stehen wir? Wo stehe ich? Was möchte ich? Was habe ich so ein Gefühl für die Zukunft. Und das hab ich die letzten Wochen wirklich auch gemacht. Und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich persönlich jetzt nach dem Sommer und nach dieser EM auch der richtige Zeitpunkt ist, eben auch den Stab an einen anderen Trainer weiterzugeben." "Und ich bin aufgrund dessen, was ich so auch die vielen Jahre zuvor erlebt habe, 2010, 2014 zutiefst davon überzeugt, dass diese junge Generation vielleicht auch ihren Höhepunkt oder ihr Leistungszenit dann sehr wahrscheinlich auch vielleicht 2024 so erleben wird und hat. Es ist ein Turnier im eigenen Lande. Und dieses Turnier im eigenen Lande, das muss, wie es 2006 war und ich war dabei 2006, wirklich zu einer Explosion führen. "

