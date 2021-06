**~ O-TON JOACHIM LÖW BUNDESTRAINER FUSSBALL-NATIONALMANNSCHAFT: "Natürlich ist ja klar, dass die Enttäuschung bei uns allen hier, bei den Spielern, bei uns Trainern, bei unserem Team hinter dem Team natürlich jetzt enorm groß ist. So unmittelbar nach dem Spiel. Wir haben wirklich sehr viel die letzten Wochen investiert. Und die Mannschaft hat sehr, sehr gut gearbeitet, einen guten Spirit entwickelt. Und wir haben es heute leider nicht geschafft, das auch in der letzten Konsequenz auf den Platz zu bringen. England hat dann ein Tor gemacht. Wir hatten eben kein Tor. Von daher war es eben schwierig dann, irgendwie. Wir wären zurückgekommen nach der Chance von Thomas Müller, und dann fiel kurz darauf das 2:0 und vor daher war es nicht mehr möglich, das Spiel zu drehen. Aber die Mannschaft hat alles reingeworfen, was fehlt ist Kaltschnäuzigkeit in manchen Momenten, Abgebrühtheit und eben auch die Mannschaft muss noch ein Stück reifen, als Mannschaft erwachsen zu sein. Also jetzt habe ich keine Entscheidung getroffen. Die letzten Monate vor dem Turnier, als ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt nach dem Turnier aufzuhören, hatte ich natürlich auch ganz andere Gedanken. Ich denke, dass die nächsten Wochen das auch so ein bisschen zeigen werden. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nach 15 Jahren an der Spitze und in der Verantwortung wird es mir wahrscheinlich guttun, mal mich ein Stück weit von dieser Verantwortung eben auch zu lösen. Und dann wird natürlich auch wieder neue Energie kommen und dann wird man sehen. Dann werde ich entscheiden, was ich tun werde. Mal sehen. Im Moment habe ich keinen konkreten Plan. "

