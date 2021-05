HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. O-TON TRAINER DER MÄNNER-NATIONALMANNSCHAFT DES DFB JOACHIM LÖW "Ab heute werden wir natürlich schon auch ganz gezielt uns auf die Euro vorbereiten. Es gibt natürlich bei uns wichtige Inhalte und wichtig wird natürlich auch sein, dass die Mannschaft sich jetzt in diesen Tagen findet, dass die Mannschaft eine Gewinnermentalität aufbaut." "Aber die Aufstellungen werden mit Sicherheit unterschiedlich sein. Die taktischen Vorgaben oder die Vorgehensweise nicht unterschiedlich. Das ist schon auf das Turnier ausgerichtet, unabhängig wie die Gegner jetzt heißen oder wer sie sind." "Das weiß ich so sicher wie das Amen in der Kirche, wird sich die Aufstellung einige Male ändern. Das ist einfach auch Gesetz. Man wird nicht vom ersten bis zum letzten Spiel mit der gleichen Aufstellung spielen. Das wird es nicht geben. Es gibt immer mal Verletzungen. Von daher jetzt ist erst einmal für mich der nächste zehn Tage, unabhängig vom Dänemark Spiel, vom Lettland Spiel. Alle Spieler müssen jetzt auf ein gutes Niveau gebracht werden. Mannschaft muss sich einspielen. Und jeder muss bereit sein." "Der Leon Goretzka, der ist zu Hause noch im individuellen Training. Das war auch so besprochen mit der medizinischen Abteilung. Am Dienstag wird er hier eintreffen. Wenn alles normal läuft. Und dann wird man natürlich auch von Tag zu Tag sehen, welche Belastung er eben auch verträgt. Er braucht sicherlich noch einige individuelle Trainingseinheiten, bevor er ins Mannschaftstraining einsteigt." "Und bei Toni Kroos ist es so, dass wir natürlich auf grünes Licht warten. Gestern, ich glaube, das kann man hier auch sagen, war er noch positiv. Solange er positiv ist, muss er in Quarantäne bleiben. Sobald an einem Tag der Test negativ ausfällt, wird er dann die Reise zu uns antreten." "Natürlich habe ich die Hoffnung, dass alle dann auch rechtzeitig ins Mannschaftstraining einsteigen, um gegen Frankreich einsatzfähig zu sein. Es sind natürlich drei wichtige Spieler in unserem Team und drei Schlüsselspieler. Von daher würde ich mich natürlich glücklich schätzen, wenn der Verlauf positiv ist bei allen drei." O-TON TORWART DER MÄNNER-NATIONALMANNSCHAFT DES DFB MANUEL NEUER "Ja, ich denke, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir einen guten Kader haben und dass wir auch einfach die Möglichkeit haben, mit unserer Mannschaft viel zu erreichen. Wenn man Ziele formuliert, dann kann man sie auch erreichen. Und wir sind Spieler, die auch einen gewissen Anspruch haben. Wir haben den Anspruch, einfach das Beste für unser Land zu geben. Wir wollen natürlich auch, wenn man 2018 einfach anspricht, dass man da auch wieder etwas gut machen kann."

