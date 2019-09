Bei der deutschen Nationalmannschaft stehen nach der bitteren 2:4-Heimniederlage, gegen die Niederlande am Freitag, alle Zeichen auf Wiedergutmachung. Am Sonntag absolvierte das DFB-Team seine Trainingseinheit im Belfaster Windsor Park. Nach drei Siegen und einer Niederlage steigt hier am Montagabend das fünfte EM-Qualifikationsspiel der Elf von Joachim Löw. Der Bundestrainer erklärte auf der Pressekonferenz, was gegen die Niederlande fehlte und gegen Nordirland unbedingt wieder abgerufen werden muss: "Die letzte Konzentration und diese Mentalität, jeden Zweikampf aufs Äußerste zu bestreiten, hat vielleicht in einigen Phasen gefehlt. Und da müssen wir, glaube ich, auch gerade morgen im Hinblick auf das Spiel, weil Nordirland spielt ja auch mit aller Körperlichkeit, die ihnen zur Verfügung steht, deswegen müssen wir das Einsatzspiel Mann gegen Mann, das Aggressionspotenzial, noch mal erhöhen in dem Spiel morgen." Gegen die Niederlande spielten im Zentrum Toni Kroos, der auch gegen Nordirland gesetzt sein dürfte, neben dem etwas kleineren Joshua Kimmich, der ebenfalls eine Außenverteidigerposition ausüben kann. Mehr Stärke im Zentrum könnte Juventus Turins defensiver Mittelfeldspieler Emre Can bewirken. Löw fehlen neben den schon vorher Verletzten Leroy Sane, Leon Goretzka und Antonio Rüdiger, nun auch Ilkay Gündogan aufgrund von Magenproblemen und Nico Schulz, der sich gegen die Niederlande eine Fußverletzung zugezogen hatte. Die physisch starken Nordiren haben alle Qualifikationsspiele bisher gewonnen. Der Trainer des Überraschungsteams Michael O'Neill warnte aber vor frühzeitigem Optimismus: "Natürlich haben sie einige Veränderungen vorgenommen, um die Zukunft zu gestalten, das ist durchaus nachvollziehbar. Sind sie dadurch einfacher zu besiegen? Vielleicht sind sie es, ja, aber das bedeutet nicht, dass es einfacher für uns wird. Meine Spieler wissen das. Wir haben uns das Spiel ganz genau angeschaut und es gibt immer noch sensationelle Spieler in ihren Reihen, die uns wirklich wehtun können." Nach vier Gegentoren in 32 Minuten forderten viele User in den sozialen Medien die Rückkehr von Innenverteidiger Mats Hummels. Der 30-Jährige Weltmeister von 2014 wurde Anfang des Jahres von Joachim Löw aussortiert. Seitdem zeigt seine Leistungskurve nach oben. Jonathan Tah und Matthias Ginter konnten gegen die Niederlande nicht wirklich überzeugen.