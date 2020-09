Sponsorentermin für Fußball-Bundestrainer Jogi Löw am Mittwoch in Dresden. In der Gläsernen Manufaktur von VW gab der Bundestrainer den symbolischen Startschuss für die Serienproduktion für den ID.3. Das ist der Elektrokleinwagen von Volkswagen, der ab dem ersten Quartal 2021 in Dresden produziert werden soll. Volkswagen ist der Hauptsponsor des Deutschen Fußballbundes DFB. Autobranche und Profifußball. Da gibt es Gemeinsamkeiten, sagt Löw: "Das ist die Zukunft, ja. Und es befindet sich alles im Wandel. Das ist bei uns im Fußball so. Manchmal muss man, auch wenn man ganz erfolgreich ist, Veränderungen herbeiführen. Das ist jetzt natürlich auch bei den Autos der Fall. Und ich glaube, da wird keiner drumrum kommen. Weil, die E-Mobilität ist einfach die Zukunft." Öffentlichkeitswirksam lenkte Löw dann auch den ID.3 durch die Straßen von Dresden. Die nächsten sportlichen Herausforderungen warten schon. Am 7. Oktober steht ein Testspiel gegen die Türkei an. Bevor das DFB-Team am 10. Oktober in der Nations League in der Ukraine antreten muss.

