Beim Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft am Mittwochabend in Köln, wird man die deutsche Elf kaum wiedererkennen. Acht Stammkräfte werden nicht dabei sein. Der Bayern-Block mit Manuel Neuer, Josuha Kimmich, Niklas Süle, Leon Goretzka und Serge Gnabry, reist erst am Dienstagabend an und wird zunächst nicht dabei sein. Das Gleiche gilt für die Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann. Dafür haben Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund und Jonas Hofmann und Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach gute Chancen auf ein Länderspieldebüt. "Solche Spiele sind ja auch immer dann dazu da, um zu sehen, welche einzelnen Spieler vielleicht dann auch in naher Zukunft oder vielleicht in den nächsten Monaten unsere Startelf auch zu verstärken. Das ist natürlich auch immer eine Chance für einzelne Spieler, sich zu zeigen, mit einer guten Leistung eben auch auf sich aufmerksam zu machen." Gelegenheiten, sich zu bewähren, gibt es für die Nationalspieler viele. Für das DFB-Team stehen drei Spiele binnen sieben Tagen an. Nach dem Spiel gegen die Türkei geht es am Samstag gegen die Ukraine und kommenden Dienstag gegen die Schweiz. Beide Spiele im Rahmen der Nations League. Vor diesen Spielen gebe es Einiges zu besprechen, sagt Löw: "Es gibt aber gewisse Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Über die man mit den Spielern jetzt reden muss. Das werde ich diese Woche tun. Vor allen Dingen dann auch, wenn alle Spieler da sind. Es gab schon auch die Situationen, zum wiederholten Male, dass wir in Führung waren, Führungen abgeben haben, am Ende vielleicht nicht gewonnen haben, uns um den Lohn der Arbeit da ein bisschen gebracht haben. Und da gibt´s so verschiedene Dinge in den Spielen, die mir aufgefallen sind." Das Spiel gegen die Türkei wäre für Löw und sein Team eine willkommene Möglichkeit, um mal wieder ein Erfolgserlebnis zu verbuchen. Besonders laut wird es im Kölner Stadion aber wohl nicht werden. Wegen der Corona-Pandemie dürfen nur maximal 300 Zuschauer dabei sein.

