Jetzt wird es wieder ernst für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Nach dem Testspiel gegen Tschechien muss das Team von Jogi Löw in der Nations League antreten. Am Samstagabend in Leipzig heißt der Gegner Ukraine. Dabei setzt Löw wieder auf die bewährten Kräfte: Die Bayern-Stars Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Niklas Süle und Leroy Sané stehen im Kader. Ebenso wie Matthias Ginter aus Gladbach, Timo Werner vom FC Chelsea und Toni Kroos von Real Madrid. Das erste Spiel in der Ukraine hatte Deutschland mit 2:1 gewonnen. Auch am Samstag müsse ein Sieg her, so Löw: "Intern für mich und auch in den nächsten Sitzungen, was die Mannschaft betrifft, werde ich einfach noch einmal ganz klar das Ziel ausgeben, ein Sieg am Samstag. Das ist der einzige Schritt, den ich im Moment machen will, von heute auf morgen, bis morgen Abend. Über Spanien rede ich im Moment nicht, weil ich weiß - und ich habe heute Morgen mich noch einmal intensiv mit dem Gegner beschäftigt - weil ich weiß, was auf uns zukommt, wir müssen schon auch extreme Widerstände überwinden. Wir müssen extrem gute Lösungen parat haben, wenn wir gegen die Ukraine bestehen wollen." In seiner Gruppe der Nations League liegt Deutschland mit sechs Punkten aus vier Spielen an zweiter Stelle, hinter Spitzenreiter Spanien. Auch der kommenden Gegner Ukraine hat sechs Punkte auf dem Konto. Bisher hatte das DFB-Team nicht unbedingt überzeugt und die Kritiker auf den Plan gerufen. Er habe mit Schwierigkeiten gerechnet, sagt Löw: "Nach dem Umbruch wussten wir, dass es natürlich auch Probleme geben wird und Schwierigkeiten und Rückschläge geben wird. Dass man in manchen Bereichen Fortschritte macht. Dass natürlich auch in diesem Jahr mit der langen Pause und Corona und der ganzen Konstellation, die es gab, natürlich nicht alles so reibungslos laufen kann, das war mir schon klar." Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané werden gegen die Ukraine voraussichtlich wieder das wegen seiner Geschwindigkeit gefürchtete Sturm-Trio bilden. Schon am kommenden Dienstag steht für die deutsche Mannschaft die nächste Aufgabe an. Dann heißt der Gegner Spanien.

