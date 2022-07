STORY: Arya lebt im Zoo von London und ist damit als Orakel wohl nicht ganz unparteiisch. Vor dem Finalspiel der Fussball-EM in der britischen Hauptstadt am Sonntag hat sie nun den Sieg der Gastgeberinnen vorhergesagt. Die sechsjährige Löwin hatte die Wahl zwischen zwei Kisten mit Fleisch in ihrem Gehege - die eine mit der englisch, die anderen mit der deutschen Flagge bemalt. Nach einigem Hin- und Her entschied sich Arya am Freitag für die englische Box. Am Sonntag trifft England im Wembley-Stadion auf die achtfachen Europameisterinnen aus Deutschland. Das hat auch die Modellbauer von Legoland in Windsor westlich von London inspiriert. Und zwar zu einer Nachbildung der Fussballerinnen von Trainerin Sarina Wiegman. Anpfiff des Spiels England gegen Deutschland ist am Sonntag um 18 Uhr.

