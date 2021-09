Wer mit der Bahn fahren wollte, brauchte auch am Freitagvormittag viel Geduld. Der Lokführer-Streik der Gewerkschaft GDL geht weiter. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main hatte am Donnerstagabend einen Antrag der Deutschen Bahn auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Streik abgelehnt, der Rechtststreit um diese Frage wird fortgesetzt. Für die Bahnreisenden bedeutet das weiterhin: Viele Züge fallen aus oder verspäten sich - die Reise von A nach B ist voller Hindernisse und Überraschungen. Die Reisenden am Berliner Hauptbahnhof hatten für die Situation nur noch ein begrenztes Verständnis: "Ich kann nachvollziehen, dass sie für das, was sie machen, mehr Geld haben wollen, so wie Fluggesellschaften und sowas auch. Aber es ist halt für alle Beteiligten, alle Leute, die wohin wollen, schwierig." "Ich denke mal, das ist ein Machtspiel zwischen Bahn und der GdL. Also, so wie ich den Oberfunktionär empfinde und sehe, finde ich, das ist ein Machtspiel, nichts weiter." "Die gehen viel zu weit gerade, weil sie die Situation ausnutzen. Wir sollen alle Abstand halten voneinander, Masken tragen, soweit wie es nur geht, unsere Kontakte einschränken. Sind aber jetzt gezwungen, was weiß ich wieviele Menschen in die Bahn zu zwängen. Also, von der Warte her. Was soll das, gerade jetzt?" In der dritten Streikrunde innerhalb von vier Wochen hat die Lokführergewerkschaft GDL Arbeitsniederlegungen auch über das Wochenende angekündigt. Der Streik soll erst am Dienstagmorgen um 02.00 Uhr enden. Die Bahn empfiehlt wegen der Einschränkungen und der Aussicht auf volle Züge, Reisen nach Möglichkeit zu verschieben. Zudem können alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernferkehrs für Strecken, die vom GDL-Streik betroffen sind, bis einschließlich 17. September flexibel genutzt werden.

Mehr