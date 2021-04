Der Botschafter vom Myanmar in Großbritannien, ausgesperrt aus seinem Dienstsitz, der Botschaft des unter Militärherrschaft stehenden Landes. Gespräch mit einem Journalisten am Mittwoch: "Das ist ein Coup mitten in London, aber das wird so nicht passieren." "Können Sie uns sagen, was geschehen ist?" "Das sieht man ja. Die haben mein Gebäude besetzt. Ich bin der Botschafter Myanmars." "Haben Sie mit dem britischen Außenminister gesprochen?" "Ja, wir warten jetzt auf seine weiteren Reaktionen." "Was wollen Sie der Welt jetzt sagen?" "Es ist mein Gebäude. Ich muss hinein, deswegen warte ich hier." Nach Angaben des Botschafters Kyaw Zwar Minn waren es sein Stellvertreter und der Militärattaché, die ihm am Mittwoch den Zutritt zur Botschaft verweigerten. Er dürfe nicht länger die Interessen Myanmars vertreten, habe man ihm mitgeteilt. In den vergangenen Wochen hatte er den Militärputsch in seiner Heimat kritisiert und die Freilassung der inhaftierten Regierungschefin Suu Kyi gefordert. Aus diplomatischen Kreisen war am Donnerstag zu erfahren, dass sein Stellvertreter die Amtsgeschäfte übernommen habe. In Myanmar hatte das Militär im Februar geputscht und geht seither mit massiver Waffengewalt gegen Demonstranten vor.

