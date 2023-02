STORY: Farbenfrohe Aktion am Donnerstag vor der russischen Botschaft in der britischen Hauptstadt London. Aktivisten der Gruppe "Led By Donkeys" bedeckten die Straße vor der Botschaft in Kensington mit gelber und blauer Farbe, den Farben der ukrainischen Nationalflagge. Die Gruppe erklärte, der Protest sei organisiert worden, um Russland vor dem Jahrestag der Invasion am Freitag an die Unabhängigkeit der Ukraine zu erinnern. In einem Tweet erklärten sie wörtlich: "Morgen ist der erste Jahrestag von Putins imperialistischer Invasion der Ukraine, eines unabhängigen Staats und eines Volkes mit jedem Recht auf Selbstbestimmung. Am 24. Februar 2022 hatte Russland den Einmarsch in die Ukraine befohlen. Er sprach von einem "militärischen Sondereinsatz" mit dem Ziel, das Nachbarland zu entwaffnen und von "Nazis" zu befreien. Zudem müsse die Ost-Erweiterung der Nato unterbunden werden. Die russischen Truppen griffen von Norden, Osten und Süden an.

