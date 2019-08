In der Londoner Kunstgalerie Tate Modern soll ein Jugendlicher am Sonntag einen Sechsjährigen von einer Aussichtsplattform im zehnten Stock gestoßen haben. Der Junge wurde lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand ist nach Angaben der Polizei kritisch, aber stabil. Er schlug der Polizei zufolge auf einem Dach im fünften Stock des Museums auf. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus. Ein 17-Jähriger wurde noch vor Ort wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen. Bislang gibt es nach Angaben der Polizei keinen Hinweis darauf, dass der Jugendliche und das Kind sich kannten. Die Tate Modern, in einem ehemaligen Kraftwerk an der Themse gelegen, zählt mit Millionen Besuchern jährlich zu den beliebtesten Attraktion Großbritanniens.