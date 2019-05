Die Zeichen stehen auf Finale in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan. Am Mittwochabend treten der FC Arsenal und der FC Chelsea im Endspiel der Europa League gegeneinander an. Ein rein britisches Finale also, wie die Stimmung im Olympiastadion von Baku sein wird, ist noch unklar. Die UEFA hat Arsenal und Chelsea jeweils nur 6000 Tickets zur Verfügung gestellt, davon sollen sogar Karten zurückgeschickt worden sein. Denn die Mühen, die die Fans auf sich nehmen müssen, um von London nach Baku zu kommen, sind groß: "Die Reise hat insgesamt rund 3000 Pfund gekostet, aber wenn man erst einmal hier ist, dann sind die Leute großartig. Die Stadt hat gute Arbeit geleistet, um das Finale möglich zu machen. Und sonst hätten wir Baku wohl nie kennengelernt, das ist einmal etwas anderes, das ist gut." "Ich bin über die Türkei gekommen, dort habe ich sechseinhalb Stunden gewartet. Insgesamt hat die Reise 14 Stunden gedauert. Aber wenn wir gewinnen, war es das wert. Und wenn wir verlieren, ist es immer noch gut. Es ist ja nur Arsenal, wenn es eine große Mannschaft wäre, wäre ich besorgt. Aber es ist nur Arsenal, ich mache mir keine Sorgen." Arsenal muss in Aserbaidschan auf seinen armenischen Spieler Henrik Mkhitarian verzichten, weil er angesichts des politischen Konflikts beider Länder um seine Sicherheit fürchtet. Für die Gunners geht es in Baku auch um die Qualifikation für die Champions League. Gewinnen sie das Finale, sind sie in der Königsklasse dabei. Chelsea-Trainer Maurizio Sarri soll das Abschlusstraining seiner Mannschaft übrigens wutentbrannt verlassen haben. Angeblich, weil die Medien so lange mit der Kamera dabei waren, dass er keine Standards üben konnte. Für Sarri geht es gegen Arsenal um den ersten Titel seiner Karriere.