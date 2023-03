STORY: Lokale Nachrichtensender in Los Angeles zeigten am Donnerstag Live-Bilder von einem Großeinsatz der Polizei. Zuvor hatte sich ein Verdächtiger in einer Garage verbarrikadiert und offenbar mehrere Schüsse auf Polizeibeamte abgegeben. Dabei wurden nach Angaben der Polizei drei Polizisten verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand soll aber stabil sein. Der mutmaßliche Schütze kam bei dem Vorfall ums Leben. Stacy Spell, Polizei Los Angeles: "Als Einsatzkräfte das Gebiet durchsuchten, fanden sie den Verdächtigen, der zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar war. Sie baten die Feuerwehr von Los Angeles um Hilfe. Medizinisches Personals traf am Tatort ein, führte eine Untersuchung durch und erklärte den Verdächtigen für tot." Nach Angaben der Polizei wurde der verdächtige Mann wegen eines nicht näher bezeichneten Verbrechens gesucht. Die angeschossenen Beamten sollen Mitglieder einer Hundestaffel gewesen sein. Bei dem Einsatz setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.

Mehr