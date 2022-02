Feuerwerk in Los Angeles! Die LA Rams haben die Cincinnati Bengals geschlagen, mit 23:20 und damit den legendären Super Bowl der National Football League gewonnen. Freude unter den Fans der Rams, hier im kalifornischen Inglewood, wo das Spiel über die Bühne gegangen war. "Es war elektrisierend. Im Stadion war so viel Energie, allein schon, weil sich alles erst in letzter Minute entschieden hat. Enttäuschung hingegen in Cincinnati. "Das war enttäuschend. Vor allem weil die Bengals ja eher Außenseiter waren und es schon seit langem nicht so weit geschafft hatten. Wir sind stolz auf sie, es war ein gutes Spiel. Es hätte so oder so ausgehen können." Zum zweiten Mal seit dem Jahr 1999 haben die Rams den Super Bowl gewonnen, am Sonntagabend im eigenen Stadion. Wie üblich traten in der Halbzeitpause Superstars auf, so auch Rapper Eminem, der zum Ende seines Songs "Lose Yourself" auf die Knie ging. Eine Geste für die "Black Lives Matter"-Bewegung. Eigentlich hatte die NFL vor dem Super Bowl sämtliche Protestbekundungen verboten. Die Fans im Stadion bejubelten den Eminem dennoch.

