STORY: Seit nunmehr 37 aufeinanderfolgenden Ziehungen gibt es in den USA keinen Hauptgewinner der sogenannten Powerball Lotterie mehr. Dementsprechen stark ist der Jackpot in dem beliebten Glücksspiel angesschwollen: Auf in dieser Woche über 1,6 Milliarden Euro. Vielerorts standen Bürgerinnen und Bürger darum am Freitag Schlange, um Powerball-Lotteriescheine zu kaufen, auch hier in Washington. Sollte bei der nächsten Ziehung am Montag ein einzelner Losinhaber die Zahlenreihe richtig getippt haben, kann der Gewinner entweder einen einmaligen Pauschalbetrag in bar oder eine millionenschwere Rentenauszahlung über 29 Jahre erhalten, so die Lotteriebehörde. Die Gewinner müssen alle sechs Glückszahlen einschließlich der "Powerball"-Zahl tippen. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, liegt nach Angaben der Lotterieverwaltung bei 1 zu 292,2 Millionen. Der aktuelle Jackpot ist der höchste in der Geschichte des Spiels.

Mehr