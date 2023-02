STORY: Über zwei Milliarden Dollar hatte bereits im Winter ein Mann aus Kalifornien in der sogenannten Powerball-Lotterie gewonnen. Edwin Castro selbst traute sich bei der Zeremonie am Dienstag noch nicht vor die Kameras, ließ von der Sprecherin der Lottogesellschaft aber ein Statement verlesen: So sehr er auch schockiert und begeistert über den Gewinn der Ziehung sei, der eigentliche Gewinner sei das öffentliche Schulsystem in Kalifornien. Die Aufgabe der kalifornischen Lotterie, zusätzliche Mittel für die öffentliche Bildung an Schulen und Colleges bereitzustellen, mache dies auch zu einem großen Gewinn für den Bundesstaat." Die Sprecherin teilte mit, dass 156 Millionen Dollar des Gewinns an das öffentliche Bildungswesen gehen werden. Der Gewinner konnte entweder eine einmalige Pauschalsumme oder eine millionenschwere Rentenauszahlung über 29 Jahre wählen. Castro entschied sich für den Pauschalbetrag und nahm umgerechnet 931 Millionen Euro mit nach Hause.

Mehr