Einer der beiden Verteidiger des Hauptangeklagten Stephan Ernst ist im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke abberufen worden. Das teilte das Oberlandesgericht in Frankfurt am Dienstag mit. Das Vertrauensverhältnis zwischen dem mutmaßlichen Mörder und seinem Verteidiger Frank Hannig sei laut Angaben des Gerichtes zerrüttet gewesen. Am Montag hatte der zweite Verteidiger von Ernst, Mustafa Kaplan, dessen Entpflichtung beantragt. Hannig sagte am Dienstag: "So wird wohl die Frage offenbleiben, was letztendlich wirklich dahinter gestanden hat. Das Narrativ vom rechten Einzeltäter, der hinmarschiert ist und Dr. Lübke auf seiner Terrasse erschossen hat, wird sich nun wohl so bestätigen. Und die vielen Fragen, die sich aus der Akte ergeben, die vielen Fragen, die wir als Verteidiger eigentlich stellen müssten, die vielen Fragen nach den Hintergründen bleiben offen und liegen dann vielleicht beim Untersuchungsausschuss im hessischen Hessischen Landtag. Der wird sich dann um das kümmern müssen, was eigentlich das Gericht tun müsste. Bedauerlicherweise in meinen Augen wieder mal Hessen, ein Bundesland, in dem mit Geheimnissen scheinbar anders umgegangen wird und auch mit der Rechtsstaatlichkeit. Insofern ist meine Rolle in diesem Verfahren zumindest vorerst beendet, Danke Ihnen." Hannig habe in der Verhandlung am Montag Anträge gestellt, die den Interessen seines Mandanten widersprächen, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel. Mit einem dieser Anträge habe er andeuten wollen, dass Lübcke und seine Söhne in "krumme Geschäfte verwickelt" seien und Mutmaßungen über eine Beteiligung Dritter an der Tat gestellt. Lübckes Familiensprecher: "Das Gebaren von Herrn Hannig ist unglaublich, es ist abenteuerlich. Wir haben schon mit Einigem gerechnet, aber dass es so ein Chaos von ihm hier angezettelt wird, damit haben nicht einmal wir gerechnet." Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 tot auf der Terasse seines Wohnhauses im nordhessisches Wolfhagen-Istha gefunden worden. Der Angeklagte soll den ehemaligen CDU-Politiker aus rechtsextremen Motiven getötet haben. Neben Ernst ist auch Markus H. als mutmaßlicher Komplize angeklagt.

