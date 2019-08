Vor dem Landgericht Detmold wurden im sogenannten Lügde-Prozess am Freitag die Plädoyers gehalten. Angeklagt sind der Hauptverdächtige Andreas V. sowie Mario S., die auf einem Campingplatz in Lügde hundertfach Kinder missbraucht haben sollen. Der Anwalt von Andreas V. fordert zwölf Jahre Haft für seinen Mandanten. Jürgen Bogner, der Anwalt von Mario S., überlässt es hingegen dem Gericht, das Strafmaß festzulegen: "Beide Angeklagte haben geschwiegen. Sie haben natürlich das Recht zum sogenannten letzten Wort, haben davon aber keinen Gebrauch gemacht." Beide Angeklagte hatten bereits am ersten Verhandlungstag Ende Juni gestanden. Johannes Salmen, Rechtsanwalt von Andreas V., am Freitag in Detmold: "Ich habe noch mal die Wichtigkeit des Geständnisses hervorgehoben", sagte Johannes Salmen, der Andreas V. vor Gericht vertritt. "Die Tatsache, dass er sich dem Verfahren gestellt hat, obwohl er krank war, verhandlungsunfähig war zeigt, dass er sich mit den Taten auseinandergesetzt hat, zu den Taten selbst konnte nicht viel gesagt werden, da befand sich die Verteidigung in diesem Verfahren in einer argumentativen Privatinsolvenz, so will ich es mal ausdrücken." Die Staatsanwaltschaft wirft Andreas V. in insgesamt 293 Fällen insbesondere sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen, schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sowie Besitz von kinderpornografischen Schriften vor. Die Taten sollen im Jahr 1998 und dann von 2008 bis Dezember 2018 auf dem Campingplatz "Eichwald" in Lügde begangen worden sein. In der Anklageschrift war von 22 Geschädigten die Rede. Mario S. wird von der Staatsanwaltschaft in insgesamt 162 Fällen insbesondere sexueller und schwerer sexueller Missbrauch von Kindern sowie die Herstellung kinderpornografischer Schriften vorgeworfen. Die Taten sollen von 1999 bis Januar 2019 auf dem Campingplatz in Lügde sowie in Steinheim begangen worden sein. Die 17 Geschädigten waren zum Tatzeitpunkt alle minderjährig. Das Urteil soll am 5. September gesprochen werden.