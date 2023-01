STORY: Angespannte Stimmung am Dienstagmorgen im Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und hat damit begonnen, erste Barrikaden zu entfernen. Demonstranten hakten sich zu Menschenketten unter und machten Sitzblockaden. Einige von ihnen gruben sich in der Erde ein, es kam zu Rangeleien. Schon seit einigen Tagen trifft die Polizei Vorbereitungen, um das Dorf zu räumen. Mit der eigentlichen Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfes soll nach Angaben der Behörden frühstens am Mittwoch begonnen werden. Mehrere Hundert Demonstranten waren am Dienstag vor Ort. Sie wollen das Dorf erhalten und einen Abriss verhindern. Kurzfristig wollen sie nach eigener Aussage die Räumung hinauszögern und so teuer wie möglich machen. Der Energiekonzern RWE will Lützerath im Westen von Nordrhein-Westfalen abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen. Boden und Häuser des von Ackerbau geprägten Ortes gehören mittlerweile RWE. In den verbliebenen Räumlichkeiten, deren einstige Bewohner weggezogen sind, wohnen nun allerdings Aktivisten, die Widerstand angekündigt haben. Die Polizei sprach im Vorfeld von einem schwierigen Einsatz mit erheblichen Risiken.

