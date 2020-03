Die Luftverschmutzung geht zurück: Neue Satellitenbilder der US-Raumfahrtagentur NASA sollen zeigen, dass in China die Luftqualität binnen eines Monates deutlich besser geworden sei. NASA-Vertretern zufolge könnte das direkt damit zusammenhängen, dass nach dem Ausbruch des Corona-Virus in China deutlich weniger Verkehr und Produktion stattfinde. Zumindest scheint das Niveau des Ausstoßes von Stickstoffdioxid klar gesunken zu sein - dieses Abgas wird nicht zuletzt im Verkehr und in der Industrieproduktion ausgestoßen. Eine andere Seite dieser Medaille: Beschäftigte in großen Städten wie hier Peking sind seit Montag wieder verstärkt unterwegs zu ihren Arbeitsplätzen. Der Pendler Li Jiangnan arbeitet als Manager in einer Finanzfirma. Er sagt, trotz des Virus setze diese Firma nun wieder verstärkt auf Anwesenheit im Büro, vor allem auf den Leitungsebenen: O-Ton: "Wir wechseln uns jetzt bei der Arbeit ab. Die Regierung in Peking hat festgelegt, dass die Hälfte der Leute wieder zur Arbeit gehen soll. Also haben wir jetzt zwei Gruppen, die sich abwechseln. So kommt jeweils die Hälfte ins Büro. Ob das unsere Arbeit beeinflusst? Ja, im Prinzip schon. Wir haben gesehen, dass die Effektivität des Home-Office eine besondere Sache ist. Die Leistung scheint doch höher, wenn wir im Büro arbeiten." Insgesamt sinkt mittlerweile laut Behörden in China die Ausbreitungsdynamik des Coronavirus.