STORY: Eine Protestaktion der Initiative „Aufstand der letzten Generation“ am Münchner Flughafen ist am Freitag gescheitert. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollten Luftballons im Sicherheitsraum des Flughafens aufsteigen lassen und so dafür sorgen, dass der Flugverkehr gestoppt werden muss. Bevor die Ballons jedoch am Morgen in den Himmel steigen konnten, war die Polizei eingeschritten. Die Aktivisten hatten angekündigt, dass sie den Tower des Flughafens vor der Aktion informiert hätten, um keine Menschen zu gefährden. Ähnliche Aktionen waren zur gleichen Zeit am Berliner Flughafen und am Flughafen Frankfurt geplant. Erst am Mittwoch hatten die Aktivisten Zufahrten zu den Flughäfen blockiert, um unter anderem auf ihre Forderungen in der Klimapolitik aufmerksam zu machen.

