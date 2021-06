Check-In in Coronazeiten - an einem Lufthansa-Schalter am Flughafen Frankfurt. Einige Wochen vor dem Beginn der Schulferien in Hessen Mitte Juli baut die Lufthansa den Schnell-Check-In mit digitalen Impfzertifikaten aus. Seit kurzem haben Apotheken, Ärzte und Impfzentren das Recht, QR-Codes für vollständig Geimpfte auszustellen. Klaus Froese ist für den Flugbetrieb der Airline in Frankfurt verantwortlich. Er sieht einen steigenden Bedarf. "Weil eine ganz große Nachfragen nach touristischen Zielen besteht, haben wir auf rund 40 Destinationen im Mittelmeer neue Anflugsorte aufgebaut. Und dafür ist es aber zu einem großen Teil notwendig, einen Impfnachweis zu führen. Und um das für die Gäste so einfach wie möglich zu gestalten, dafür bauen wir unsere neuen Prozesse, dafür bemühen wir uns um Vereinheitlichung und Automatisierung, damit es dann so einfach wie möglich geht." Geimpfte Personen zeigen das Zertifikat am Flughafen vor, entweder über eine App oder in gedruckter Form. Erst nach der Überprüfung wird der Boardingpass ausgestellt. In Zukunft soll das noch schneller gehen. Für ausgewählte Flüge soll es bald möglich sein den, den QR-Code mit der Lufthansa-App zu scannen oder digital hochzuladen. Diese erkennt den Code und hat so alle informationen, um das Flugticket freizugeben. "Ich persönlich glaube, dass es zu einer Vereinfachung und einer Vereinheitlichung kommt. Im Moment spielt das Impfen in der Tat eine große Rolle. Wie die Dinge sich im August und September entwickeln, werden wir sehen. Ich glaube, es geht insgesamt dazu, dass immer mehr Reisen ermöglicht wird." Vorerst empfiehlt die Airline aber, eine gedruckte Version des Zertifikats dabei zu haben, für alle Fälle.

