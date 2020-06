Die Aktionäre der Lufthansa haben dem Einstieg des Staates bei der Lufthansa im Rahmen eines milliardenschweren Rettungspakets zugestimmt. Der Beschluss habe eine Mehrheit von 98 Prozent des anwesenden Kapitals gefunden, erklärte Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley am Donnerstag auf der außerordentlichen Hauptversammlung. Mit der Zustimmung der Aktionäre war gerechnet worden, nachdem die Lufthansa rechtzeitig vor der Hauptversammlung die größten Hürden für eine Rettung aus dem Weg geräumt hatte. Großaktionär Heinz Hermann Thiele signalisierte in einem Interview, dass er das mit der Bundesregierung ausgehandelte Sanierungspaket trotz anfänglicher Bedenken nicht blockieren werde. Zudem gaben die EU-Wettbewerbshüter am Donnerstag grünes Licht für die Staatshilfen. Mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO verständigte sich die Lufthansa auf ein Sparpaket, das bis Ende 2023 ein Einsparpotenzial von mehr als 500 Millionen Euro hat. Die Lufthansa-Spitze hatte bei den Aktionären für das staatliche Rettungspaket geworben. Die Zustimmung zum staatlichen Rettungspaket über bis zu neun Milliarden Euro sei wegweisend, sagte Vorstandschef Carsten Spohr: "Wir bitten Sie heute um Ihre Zustimmung dazu. Und damit bitten wir Sie um nichts weniger als um Ihre Zustimmung zur Rettung der Deutschen Lufthansa. Das ist ohne Zweifel ein historischer Moment für unser Unternehmen." Spohr kündigte an, die Lufthansa müsse effizienter und agiler werden. Auch schmerzhafte Personalmaßnahmen müssten umgesetzt werden. Die Airline werde für die Rückzahlung der Milliardenhilfen hart arbeiten müssen. Die Corona-Krise mit ihren Einreiseverboten hatte den Flugbetrieb der Lufthansa fast zum Stillstand gebracht und für einen drastischen Umsatzeinbruch gesorgt.