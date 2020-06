Hunderte Beschäftigte der Lufthansa machten am Mittwoch am Frankfurter Flughafen Stimmung. Für den Erhalt der Lufthansa, für die Annahme des Rettungspaketes und für die eigenen Arbeitsplätze. Ähnliche Aktionen waren auch in München, Hamburg und Berlin geplant. Am Donnerstag steht das milliardenschwere staatliche Rettungspaket für die Lufthansa zur Abstimmung. Großaktionär Heinz Hermann Thiele hatte den Plan kritisiert und könnte ihn mit seinem 15,5-prozentigen Anteil blockieren. Die Lufthansa würde dann womöglich ein Schutzschirmverfahren beantragen, ein Insolvenzverfahren mit Sanierungsziel. Die Angst bei den Lufthansa-Beschäftigten ist groß: "Wir möchten einfach ein Zeichen setzen, dass uns die Lufthansa erhalten bleibt, dass wir weiter fliegen dürfen. Dass diese große Firma einfach, ja nicht untergehen darf." "Also, das ist schon ein ziemliches Auf und Ab von den Gefühlen. Weil man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Ich bin schon 21 Jahre bei Lufthansa und möchte auch gerne bis zur Rente, noch meine fünf Jahre gerne weiter bei Lufthansa fliegen." Mit einer zügigen Einigung mit den Gewerkschaften über Einsparungen würde Lufthansa-Chef Spohr den Anteilseignern ein wichtiges Argument für deren Zustimmung zum Rettungspaket liefern. Die Lufthansa will in der Krise ihre Flotten verkleinern und hätte nach Darstellung des Unternehmens rein rechnerisch 22.000 Vollzeitstellen zuviel an Bord. Spohr bekräftigte am Wochenende in einer Mitarbeiterinformation, möglichst viele sollten über Kostensenkungen an Bord bleiben können. Insgesamt hat die Airline-Gruppe rund 138.000 Beschäftigte.