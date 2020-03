Die schwerste Krise der Luftfahrt durch die Corona-Pandemie radiert das Hauptgeschäft der Lufthansa auf unabsehbare Zeit nahezu aus. Ab der kommenden Woche seien 95 Prozent der Passagierflüge gestrichen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag. Rund 700 der 763 Flugzeuge der Flotte stünden am Boden. Wenn Mitte April die Sonderflüge für Heimreisende wegfallen, tendiert der Flugplan der Lufthansa gegen Null. "Da laufen auch bei uns, wie bei allen anderen Unternehmen intensive Vorbereitung und Vorkehrung, um sich so gut wie möglich vor Corona zu schützen. Trotzdem, das darf ich im Namen meiner Mitarbeiter sagen, macht sich zunehmend Verunsicherung breit. Natürlich bei den Mitarbeitern, die sich Sorgen um ihre Familien, um ihre Eltern machen, aber natürlich auch um sich selbst. Und zunehmend auch deswegen, weil hier alle bei uns bei Lufthansa zunehmend auch zu der Erkenntnis gelangen, dass die Welt in unserer Branche nach dieser Krise eine andere sein wird.” Der deutsche Konzern hat jedoch noch keine staatlichen Kredite beantragt, sondern bisher nur Kosten gesenkt. Da, wo es möglich ist. Und der Lufthansa-Chef bleibt optimistisch. Sieht aber auch, dass sich einige Dinge in Zukunft ganz sicher verändern werden. "In der Tat gehen wir schon heute davon aus, dass diese Krise die Luftfahrt nachhaltig und strukturell verändern wird. Aber trotz dieser teilweise dramatischen Auswirkungen der Coronakrise verlieren wir hier nicht unsere Zuversicht. Wir glauben in der Tat, gut gerüstet zu sein, und wir haben Erfahrung im Krisenmanagement." Rund 60 Prozent der Kosten der Lufthansa sind variabel - wie zum Beispiel der Treibstoff. Die Kosten dafür fallen mit der Einstellung des Flugbetriebs von selbst weg. Weitere Einsparungen werden über Kurzarbeit angestrebt. Dort könnte staatliche Beihilfen notwendig und somit der Personalabbau auf einem Minimum gehalten werden. Eine Verstaatlichung kommt nicht infrage. Die Lufthansa beschäftigt 138.000 Mitarbeiter, mehr als die Hälfte davon in Deutschland.