STORY: Zurück zur Normalität am Donnerstagvormittag am Frankfurter Flughafen. Seit 6 Uhr morgens ist der Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa laut Gewerkschaft Verdi vorbei. Der Flugbetrieb könne wieder regulär stattfinden, die Beschäftigten hätten ihre Arbeit wieder aufgenommen. Vor dem Hintergrund der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg wird an den Flughäfen mit arbeitsreichen Tagen gerechnet. Lufthansa-Sprecher Martin Leutke: "Wir tun alles dafür, dass der Flugplan stabil läuft und sind auch davon überzeugt, dass es uns gelingt, alle Menschen dort hinzubringen, wo sie hinwollen in den nächsten Tagen. Es ist ja nicht mit weiteren Streiks zu rechnen. Das hat Verdi klar gesagt. Und deshalb glauben wir auch, dass es da keine weiteren Beeinträchtigungen gibt." Das Lufthansa-Bodenpersonal hatte den Betrieb der Fluggesellschaft am Mittwoch mitten in der Sommerreisezeit in großen Teilen zum Erliegen gebracht. Die Fluggesellschaft strich fast alle Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München. Die Lufthansa sprach von rund 1000 abgesagten Flügen, betroffen waren demnach mehr als 130.000 Passagiere. Unterdessen stellt auch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) die Weichen für einen Arbeitskampf. Am Sonntag ende die Urabstimmung, sagte VC-Tarifvorsttand Marcel Gröls dem Magazin "Der Spiegel". Wenn das Management der Lufthansa in den seit Monaten laufenden Tarifverhandlungen kein gutes Angebot mache, habe das Cockpit-Personal keine andere Wahl als zu streiken, so Gröls.

