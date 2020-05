Am Montag landete eine Maschine der Lufthansa am Flughafen in Athen. Es war das erste Flugzeug des Konzerns seit fast zwei Monaten, das sich auf den Weg in die griechische Hauptstadt gemacht hatte. Und seitdem der Flugbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie beinahe weltweit lahmgelegt wurde. An Bord der Maschine waren allerdings keine Touristen, sondern Menschen, die in Griechenland arbeiten. Oder Griechen, die in ihre Heimat zurückkehrten. Alle Passagiere mussten Gesichtsmasken tragen und Fragen zu ihrer Gesundheit beantworten. Auch ein Corona-Test am Flughafen war Pflicht. Im Flugzeug selbst sei aber alles fast so wie immer gewesen, berichtet die österreichische Archäologin Brigitta Eder: "Nach meiner Erfahrung, sind die Flughäfen, die Reisebüros oder die Fluglinien nicht wirklich gut vorbreitet. Die Flugzeuge sind überfüllt. Und weil das so ist, glaube ich nicht, dass es notwendig ist, die Vorsichtsmaßnahmen davor und danach zu beachten." Nach ihrem Corona-Test wurden die Passagiere in ein dafür vorgesehenes Hotel gebracht. War ihr Test positiv, müssen sie dort für zwei Wochen in Quarantäne bleiben. War der Test negativ, dürfen sie das Hotel zwar verlassen, müssen aber für zwei Wochen in häusliche Quarantäne gehen. Diese Regelung gilt noch bis Ende Mai. Wer sich nicht an diese Auflagen hält, dem droht eine Strafe von bis zu 5000 Euro. Die Lufthansa hatte angekündigt, ab Juni das Flugangebot deutlich auszuweiten. Dann sind Flüge zu mehr als 130 Zielen geplant. Trotz der deutschen Reisewarnung sollen auch touristische Ziele wie Mallorca angeflogen werden.