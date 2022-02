Ankunft der Passagiere aus Kiew am Sonntagabend am Frankfurter Flughafen mit einem Flug der Lufthansa. Und wenige Stunden bevor die Lufthansa-Gruppe einen Großteil ihrer Verbindungen in die Ukraine eingestellt hatte. Ein Sprecher der Lufthansa begründete diesen Schritt mit der aktuellen Situation in der Ukraine. Deshalb würden die Airlines der Lufthansa Group ihre regulären Flüge nach Kiew und Odessa vorerst bis Ende Februar aussetzen. Neben der Wiedersehensfreude am Flughafen gab es dort auch viele besorgte Stimmen: "Alle Bewohner, alle Leute, die in der Ukraine wohnen, die lesen Nachrichten und schauen TV. Und natürlich, sie sind ein bisschen nervös. Aber wir sind viel kräftiger als früher, als in 2014." "Wir Ukrainer sind allen sehr dankbar, die uns helfen, vor allem Deutschland, dass es sich um uns kümmert. Und wir sind sehr darauf bedacht, Putin nicht in unser Land zu lassen." Die Lufthansa wird weiterhin in die westukrainische Stadt Lwiw fliegen, in die einige Länder ihre Botschaften verlegt haben. Das Unternehmen erklärte, es beobachte die Situation ständig und werde zu einem späteren Zeitpunkt über weitere Flüge entscheiden. Das Auswärtige Amt hatte am Sonntag seine Reise- und Sicherheitshinweise für die Ukraine erneut verschärft. Deutsche Staatsangehörige wurden dringend aufgefordert, das Land zu verlassen.

Mehr