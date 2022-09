STORY: Seit Mitternacht streiken in Deutschland die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa, die Liste der gestrichenen Flüge auf der Abflugtafel am Hauptdrehkreuz Frankfurt war am Freitagmorgen lang, 800 sollen es im Laufe des Tage insgesamt werden. Die Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit" hatte 5000 Beschäftigte kurzfristig zu der Arbeitskampfmaßnahme aufgerufen. Die Lufthansa hatte Passagieren empfohlen, möglichst auf Züge auszuweichen. Wer am Morgen dennoch zum Flughafen Frankfurt gekommen war, hatte mitunter Mühe, die Beweggründe für eine Arbeitsniederlegung nachzuvollziehen. "Gut, um das nachzuempfinden müsste man halt Pilot sein. Für die Verbraucher ist es ärgerlich, aber, klar. Ich meine, es betrifft halt jeden. Und ob man das jetzt so nachvollziehen kann, da müsste man in der Haut stecken von den Piloten und Bodenpersonal." "Ja, ich finde es nicht angemessen. Wie gesagt, es ist Hauptreisezeit. Es ist auch völlig kurzfristig angekündigt. Die Passagiere stehen im Prinzip am Vortag da. Und wie gesagt, Piloten gehören nicht zu den Geringverdienern. Die sind mit Sicherheit jetzt im Moment nicht von Energiekrise und Inflation so hart betroffen wie viele andere Gruppen, die tagtäglich ihre Arbeit machen." "Ein bisschen stressiger Tag, weil erst wurde der Flug annulliert und dann kurzfristig einen Ausweis bekommen und wir mussten uns alle darauf einstellen. Aber wir hatten Glück gehabt." Vereinigung Cockpit-Sprecher Marcel Gröls rechtfertigte den Streik. "Dass die Fluggäste natürlich nicht begeistert sind, das ist völlig klar. Wir sind uns auch der Verantwortung bewusst, die wir an der Stelle haben. Wir haben uns das nicht leicht gemacht. Der Inflationsausgleich ist auf jeden Fall einer der Knackpunkte. Ich glaube, die Teuerungsrate ist etwas, was in Deutschland gerade jeden umtreibt, auch die Pilotinnen und Piloten. Das ist ein Punkt von mehreren. Tatsache ist, dass hier natürlich eine ganze Reihe von Zahlen kolportiert wurden. Das gehört ein Stück weit zur Folklore der Lufthansa. Was wir nicht tun, ist, dass wir sozusagen Zahlen zurückwerfen. Wir sind der Meinung, Tarifpolitik, die gehört an den Tariftisch und nicht über die Medien." In mehreren Bundesländern enden die Schulferien. Laut Lufthansa werden voraussichtlich rund 130.000 Fluggäste von den Ausfällen betroffen sein.

