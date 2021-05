Startvorbereitungen am Flughafen in Köln. Ein Airbus der Luftwaffe mit 120 Beatmungsgeräten an Bord ist am Samstag in Richtung Indien gestartet, wo die Geräte bei der Bewältigung der Covid-19-Krise helfen sollen. Das Flugzeug sollte am Abend in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi eintreffen. Für kommende Woche plant die Luftwaffe zwei weitere Flüge, um zusätzlich eine Sauerstoffproduktionsanlage der Bundeswehr nach Indien zu bringen. 13 Bundeswehr-Sanitäter, die bereits am Samstag mitflogen, sollen beim Aufbau und der Einweisung helfen. Vor Ort wird das Indische Rote Kreuz übernehmen. Auch andere Länder haben Indien Hilfe zugesagt. Am Samstag brachte ein Flugzeug der thailändischen Luftstreitkräfte Material nach Neu-Delhi, darunter 15 Sauerstoffkonzentratoren. Auch Singapur brachte Hilfslieferungen auf den Weg. Indien kämpft mit einem drastischen Anstieg der Covid-19-Fälle und verzeichnete am Samstag erstmals mehr als 400.000 Infektionen an einem Tag. Die Zahl der Covid-19-Toten in dem Land war am Mittwoch auf über 200.000 gestiegen. In den Krankenhäusern vor Ort fehlen Betten und Sauerstoff. Unterdessen haben die indischen Behörden die Impfzentren für alle Erwachsenen geöffnet. Aus einigen Bundesstaaten wurden Warnungen laut, vor akutem Impfstoffmangel.

