STORY: Landung eines Spezialflugzeuges der Luftwaffe am Montag in Köln. An Bord des Airbus A310 MedEvac waren nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums Zivilisten aus der Ukraine, die während des Krieges in ihrem Land schwer verletzt wurden, darunter auch Kinder. Die Maschine war am Montagvormittag in Köln losgeflogen und hatte die Verletzten im polnischen Rzeszow aufgenommen. Die Ukraine hatte eine Bitte um Hilfe an die Europäische Union gerichtet, die von dort an Deutschland und die Bundeswehr ging. Für die Bundeswehr war es der erste Flug mit Patienten aus der Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut sechs Wochen. Der A310 MedEvac ist die fliegende Intensivstation der Luftwaffe. Verletzte werden in der Luft von Sanitätssoldaten weiterbehandelt. Das Flugzeug kann nach Angaben der Bundeswehr 44 Patienten liegend transportieren.

Mehr