Die europäische Nachbarschaftshilfe im Kampf um das Überleben schwer an Covid-19 erkrankter Patienten geht weiter. Am Sonntag landete ein Airbus A400M der Luftwaffe in Straßburg, um zwei französische Corona-Patienten nach Stuttgart zu fliegen. Krankenwagen brachten die beiden Kranken nach ihrer Ankunft ins Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, wie ein Luftwaffensprecher mitteilte. Zwei weitere Patienten wurden von Metz nach Essen gebracht, an Bord eines französischen Helikopters. Ein weiterer Jet der deutschen Luftwaffe flog am Sonntag nach Bergamo, um dort sechs weitere Covid-19-Patienten aufzunehmen und nach Deutschland zu bringen.