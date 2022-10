STORY: FFF-AKTIVISTIN UND GRÜNEN MITGLIED LUISA NEUBAUER: "Und während es so hart ist und so zehrend, und die Angst so groß ist vor dem, was passiert, wenn das mit der Energiekrise nicht aufgeht, erlebe ich unter Grünen einen neuen Modus, eine Art ökologischen Hyperrealismus. Da wird dann erklärt, dass man sich nicht im Kleinen verkämpfen soll. Da sättigt man die Demokratie doch lieber noch mit einer Runde Öl von Verbrechern, damit die Gesellschaft nicht die Laune verliert für den Klimaschutz. Da werden klimafeindliche Entscheidungen so plausibel verteidigt. Wenn man still ist, hört man irgendwo ein Ökosystem weinen vor Rührung. Und ich frag euch aber: Was ist denn Realpolitik in der Klimakatastrophe? Scholz und Lindner, sie sind nicht die Realität. Friedrich Merz und sein Klimapopulismus ist es auch nicht." (SCHNITT) "Katastrophen, für die wir keine Wörter haben - das ist die Realität." (SCHNITT) "In den nächsten drei Jahren war es ein Schutzwall vor der rechten Anti-Klima-Front. Das heißt konkret feste Sektorenziele, die so einklagbar werden, eine europäische Energiestrategie, ein Kohleausstieg im Osten, Erneuerbare in Lichtgeschwindigkeit, endlich Maßnahmen zur Einsparung und Suffizienz - und, und, und - legt los!"

Mehr