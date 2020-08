Gestützt von Sanktionsankündigungen der EU gegen Aleksander Lukaschenko, fanden am Sonntag in ganz Belarus erneut Demonstrationen gegen den langjährigen Präsidenten und seine Regierung statt. Allein in der Hauptstadt Minsk seien nach Schätzungen belarussischer Medien rund 200.000 Menschen zusammengekommen. So viele waren es seit dem umstrittenen Wahlausgang Anfang August nicht mehr. Die Menschen trugen die rot weißen Farben, die in dem Land nach dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 verwendet wurden, bis Lukaschenko die Flagge im Jahr 1995 wieder umänderte. "Lang lebe Belarus", skandierten die Demonstrierenden, "wir werden weder vergessen noch vergeben", hieß es. Auch Lukaschenko ließ einige seiner Anhänger nach Minsk anreisen. Der 65-Jährige warf der Nato einen Truppenaufmarsch an der Westgrenze der ehemaligen Sowjetrepublik vor. Er sagte in Minsk, Panzer und Flugzeuge würden in Stellung gebracht und Nachbarn wie Polen oder Litauen wollten Neuwahlen in Belarus erzwingen. Wie Medien berichteten, soll Lukaschenko am Wochenende mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert haben. Dieser soll ihm im Notfall militärische Hilfe angeboten haben. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geht nach eigenen Aussagen davon aus, dass Lukaschenko dabei sei, sich alle mögliche Hilfe herbeizusehnen. Diese habe er aber noch gar nicht, sagte Scholz am Sonntagabend der Bild. Der Vizekanzler forderte den Rückzug des belarussischen Präsidenten. Er sei ein schlimmer Diktator, sagte Scholz. Lukaschenko regiert das Land seit 26 Jahren autoritär. Bei der Wahl vor einer Woche hatte er sich zum Sieger mit großem Vorsprung erklärt. Die Opposition sprach von Wahlbetrug und reagierte mit Demonstrationen, gegen die Sicherheitskräfte teils brutal vorgingen. Auch die EU äußerte Zweifel an der Wahl.

