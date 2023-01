STORY: Der linke Politiker Luiz Inácio Lula da Silva ist erneut Präsident von Brasilien. Der 77-Jährige legte am Sonntag den Eid ab. Es ist seine dritte Amtszeit. Denn er war bereits von 2003 bis 2010 Präsident Brasiliens. Lula übernimmt das Amt von dem Rechtspopulisten Jair Bolsonaro. Dieser erkennt den Sieg Lulas allerdings nicht an und hat das Land wenige Tage vor dem Amtswechsel verlassen. An der offiziellen Amtseinführungen in der Hauptstadt Brasilia nahmen zahlreiche Staats- und Regierungschefs teil. Deutschland war durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten. In seiner ersten Rede als Präsident rechnete Lula mit seinem Vorgänger ab. Er übernehme ein ruiniertes Land, in das der Hunger zurückgekehrt sei, sagte Lula unter anderem. Die Regierung von Bolsonaro habe die Ressourcen für Bildung, das Gesundheitswesen und den Erhalt von Wäldern dezimiert. Die Amtseinführung hatte unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden. Grund waren Drohungen von Bolsonaro-Anhängern.

