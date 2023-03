STORY: Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat am Donnerstag Gespräche geführt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Nach dem Treffen per Videokonferenz erklärte Lula auf Twitter, er wolle andere Länder ermutigen, sich an Friedensgesprächen zur Beendigung des Konflikts zu beteiligen. Wörtlich sagte er: "Ich habe den Wunsch Brasiliens bekräftigt, mit anderen Ländern zu sprechen und sich an jeder Initiative zur Schaffung von Frieden und Dialog zu beteiligen. Krieg kann für niemanden von Interesse sein." Lula lehnte es bisher klar ab, der Ukraine Munition aus deutscher Produktion zu liefern, über die Brasilien verfügt. Er bekräftigte allerdings, sein Land werde in dem Konflikt neutral bleiben. Und er betonte auch, dass Russland mit dem Einmarsch in ein souveränes Land einen Fehler gemacht habe.

