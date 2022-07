STORY: Willkommen im Luxus-Bunker für die Superreichen. In diesem Werbefilm des Schweizer Start-up-Unternehmens Oppidum wird gezeigt, wie es aussehen könnten, wenn sich die Leute mit dem nötigen Kleingeld an einen sicheren Ort unter der Erde zurückziehen müssen. Oppidum verspricht seinen Kunden, einen hochwertigen unterirdischen Bunker an den schon bestehenden Wohnsitzen zu bauen. Also direkt neben der Villa oder unter dem Garten. Natürlich werden individuelle Wünsche erfüllt. Zudem soll der Bunker - der auch Oppidum genannt wird - seine eigene Luft- und Wasserversorgung haben und seine eigene Energie erzeugen. Der Bunker könne vollständig von der Außenatmosphäre isoliert werden. Eine Luftreserve ermögliche es den Bewohnern, bis zu einem Monat lang normal und sicher zu atmen, verspricht Oppidum-Chef Jakub Zamrazil: "Nun, die Technologie ist das Herzstück des Oppidums und dient dazu, das Oppidum so lange wie nötig mit Energie, Frischluft, Wasser und Vorräten zu versorgen. Es hat mehrere Betriebsmodi, die von der Situation draußen abhängen oder davon, was für die Bewohner benötigt wird. Und was wichtig ist, auch wenn man so lange wie nötig in einem Oppidum bleiben kann, ist der Evakuierungsplan etwas, das immer umgesetzt werden muss, damit die Bewohner an einen anderen Ort ziehen können, wenn es sicher ist." Auch ohne Krise - so das Versprechen - bietet der Bunker einen großen Mehrwert. Zum Beispiel Platz für die Kunstsammlung oder die privaten Goldreserven. "Das Oppidum soll Ihnen die Gewissheit geben, dass Ihre Familie geschützt ist, was auch immer passieren mag. Gleichzeitig gibt es mehrere Nutzungsmöglichkeiten für den alltäglichen Gebrauch in Friedenszeiten, die die Nutzung der primären Immobilie verbessern, wie die sicheren Lager- und Versammlungsräume." Auch auf Garten und Pflanzen muss man im Luxus-Bunker nicht verzichten. Stellt sich nur die Frage nach dem Preis. Das Einstiegsmodell - und da bleibt Oppidum recht wage - liegt bei mindestens zehn Millionen Dollar. Natürlich mit ganz viel Luft nach oben. Aber bei denen, die sich das leisten können, wird es daran vermutlich nicht scheitern.

